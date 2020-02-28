2020-02-28T13:58:18+03:00
Звезды

Орловцев приглашают на Масленицу в Знаменскую Богатырскую заставу

Гостей ждет большая развлекательная программа и даже ОМОН
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают на Масленицу в Знаменскую Богатырскую заставуОрловцев приглашают на Масленицу в Знаменскую Богатырскую заставуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В грядущее воскресенье, в первый день весны, орловцев приглашают встретить Широкую Масленицу на Знаменской Богатырской заставе. Гостей ждет большая развлекательная программа и даже показательные выступления ОМОНа.

Сотрудники силового ведомства покажут свой боевой дух и профессиональное мастерство в рукопашном бою. Каждый желающий сможет посмотреть на их обмундирование и оружие, а также увидеть, как работают кинологи и их четвероногие напарники.

Не останутся в стороне и богатыри, которые подготовили для гостей настоящий русский бой и штурм крепости. Попробовать свои силы в кулачном бою, стрельбе из лука, метании булавы и рубке шашкой разрешат и самым отважным зрителям.

Для любителей же более тихого и спокойного отдыха на заставе подготовили катание на богатырском коне, мастер-класс по работе на гончарном круге и выступление ансамбля гусляров «Благовест».

Здесь же можно будет подкрепиться блинами с чаем и отведать жаркое из настоящей русской печи.

Вход и участие в состязаниях бесплатное. С полной афишей праздника можно познакомиться здесь.

КОГДА? ГДЕ?

1 марта, с 12.00

пгт. Знаменка, ул. Заречная, д.22 (остановка Застава)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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