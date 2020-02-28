2020-02-28T13:58:30+03:00
Общество

В Орловской области в первом чтении принят закон о выплатах Детям войны

Законопроект, инициатором которого стал губернатор Андрей Клычков, вызвал немалые споры
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 28 февраля, на заседании областного Совета в первом чтении был принят законопроект о выплатах Детям войны Орловской области. Законопроект вызвал немалые споры среди парламентариев и представителей власти.

Напомним, с инициативой предоставления денежных выплат орловцам, относящимся к категории "дети войны" выступил глава региона Андрей Клычков. Губернатор предложил выплатить по 5 тысяч рублей из бюджета области в связи с празднованием 75-летия Победы. Правда, с оговоркой: выплата причитается тем, кто не получает других мер социальной поддержки - федеральных или областных. По подсчетам чиновников облправительства, таких жителей в регионе оказалось 3 тысячи 200 человек. Начались споры.

Депутаты отмечали, что Детей войны в регионе десятки тысяч человек и выплатить по 5 тысяч рублей только малому проценту из них будет несправедливо. Зашла речь даже о том, чтобы область взяла кредит и единовременная выплата к юбилею Победы досталась всем. Выступил и губернатор, отметивший, что нужно определяться скорее, ведь до 9 мая немного времени.

В итоге законопроект приняли в первом чтении.

"КП" следит за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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