В Орле полиция задержала уклониста и отправила в военный комиссариат

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:23:21+03:00

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Визит в Управление по вопросам миграции областного УМВД закончился для орловца отправкой в военный комиссариат. 20-летний парень попался, когда обратился в подразделение за заменой паспорта.

Сотрудники ведомства выяснили, что молодой человек находится в розыске за уклонение от службы в армии. После это они вызвали полицию, которая и сопроводила парня в военкомат. Сейчас там выясняют все обстоятельства его поведения.

- Уклонение от воинской службы - нарушение закона. В зависимости от обстоятельств, нарушителей ожидает или административная или уголовная ответственность, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU