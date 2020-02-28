В Орле полиция задержала уклониста и отправила в военный комиссариат
Визит в Управление по вопросам миграции областного УМВД закончился для орловца отправкой в военный комиссариат. 20-летний парень попался, когда обратился в подразделение за заменой паспорта.
Сотрудники ведомства выяснили, что молодой человек находится в розыске за уклонение от службы в армии. После это они вызвали полицию, которая и сопроводила парня в военкомат. Сейчас там выясняют все обстоятельства его поведения.
- Уклонение от воинской службы - нарушение закона. В зависимости от обстоятельств, нарушителей ожидает или административная или уголовная ответственность, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU