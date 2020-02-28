2020-02-28T13:23:21+03:00
Общество

В Орле полиция задержала уклониста и отправила в военный комиссариат

20-летний парень попался, когда захотел заменить паспорт
Наталья Меркулова
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В Орле полиция задержала уклониста и отправила в военный комиссариатВ Орле полиция задержала уклониста и отправила в военный комиссариатФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Визит в Управление по вопросам миграции областного УМВД закончился для орловца отправкой в военный комиссариат. 20-летний парень попался, когда обратился в подразделение за заменой паспорта.

Сотрудники ведомства выяснили, что молодой человек находится в розыске за уклонение от службы в армии. После это они вызвали полицию, которая и сопроводила парня в военкомат. Сейчас там выясняют все обстоятельства его поведения.

- Уклонение от воинской службы - нарушение закона. В зависимости от обстоятельств, нарушителей ожидает или административная или уголовная ответственность, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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