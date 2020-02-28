В Орле на мостовой водитель на "КИА" протаранил шумозащитный экран
В Орле автомобиль протаранил шумозащитный экран, сбив его пролет. ДТП случилось на Мостовой улице.
Как установлено предварительно, авария произошла около 7 часов 40 минут утра.
- В районе дома №4 по улице Мостовая водитель управляя автомобилем "Киа" допустил наезд на препятствие. Пострадавших нет, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте работали сотрудники ГИБДД, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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