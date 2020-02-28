Орловцев приглашают на «Четыре сезона любви»
В грядущую субботу орловцев ждет большой праздничный концерт, посвященный сразу двум датам Международному женскому дню и недавно прошедшему Дню Защитника Отечества.
Главной темой вечера станет любовь и весна. Под гитару перед гостями выступят исполнители авторской песни. Слушателей ждут как уже знакомые музыкальные композиции, так и премьера совершенно новых работы. Не обойдется без традиции спеть вместе с публикой всеми известные хиты.
Справки по телефону: 8 (4862) 77-14-62. Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
29 февраля, в 18:30
Концертный зал ООЦНТ (пер. Карачевский, 6)
(6+)
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