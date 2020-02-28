Орловцев приглашают на «Четыре сезона любви»

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:54:08+03:00

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В грядущую субботу орловцев ждет большой праздничный концерт, посвященный сразу двум датам Международному женскому дню и недавно прошедшему Дню Защитника Отечества.

Главной темой вечера станет любовь и весна. Под гитару перед гостями выступят исполнители авторской песни. Слушателей ждут как уже знакомые музыкальные композиции, так и премьера совершенно новых работы. Не обойдется без традиции спеть вместе с публикой всеми известные хиты.

Справки по телефону: 8 (4862) 77-14-62. Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

29 февраля, в 18:30

Концертный зал ООЦНТ (пер. Карачевский, 6)

(6+)

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ИСТОЧНИК KP.RU