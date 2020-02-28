Семь лет тюрьмы дал суд сотруднику "Орелгосзаказчика" за взятку
В Орловской области суд выбрал наказание для специалиста "Орелгосзаказчика", пойманного на получении взятки. Семи годами в колонии строгого режима обернулось подписание липовых актов о выполненных строительных работах.
На получении взятки полицейские и силовики поймали работника казенного учреждения в апреле прошлого года. Тогда в Дмитровском районе строились фельдшерско-акушерские пункты, однако стройка велась абы как, с нарушениями. Что, однако, за взятку в 200 тысяч рублей не помешало подписать акты выполненных работ. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». В сентябре, с утвердительным обвинительным заключением, его направили в суд.
Накануне в Заводском районном суде был оглашен приговор - семь лет колонии строгого режима и штраф в два миллиона рублей.
В законную силу он пока не вступил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Орле в получении взятки подозревают специалиста «Орелгосзаказчика». За подписание актов халтурно выполненных строительных работ начальник одного из отделов казенного учреждения получил 200 тысяч рублей (далее).
ИСТОЧНИК KP.RU