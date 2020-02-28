2020-02-28T10:50:45+03:00
Происшествия

Семь лет тюрьмы дал суд сотруднику "Орелгосзаказчика" за взятку

Реальным сроком в колонии строгого режима и штрафом в два миллиона обернулось подписание липовых актов о строительстве
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области суд выбрал наказание для специалиста "Орелгосзаказчика", пойманного на получении взятки. Семи годами в колонии строгого режима обернулось подписание липовых актов о выполненных строительных работах.

На получении взятки полицейские и силовики поймали работника казенного учреждения в апреле прошлого года. Тогда в Дмитровском районе строились фельдшерско-акушерские пункты, однако стройка велась абы как, с нарушениями. Что, однако, за взятку в 200 тысяч рублей не помешало подписать акты выполненных работ. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». В сентябре, с утвердительным обвинительным заключением, его направили в суд.

Накануне в Заводском районном суде был оглашен приговор - семь лет колонии строгого режима и штраф в два миллиона рублей.

В законную силу он пока не вступил.

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В Орле в получении взятки подозревают специалиста «Орелгосзаказчика». За подписание актов халтурно выполненных строительных работ начальник одного из отделов казенного учреждения получил 200 тысяч рублей (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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