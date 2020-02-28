В Орловской области банк попытался взыскать долг умершей заемщицы с ее сына
В Залегощенском районе один из известных банков подал на сына своей умершей заемщицы в суд. Женщина взяла кредит в размере 46 тысяч 875 рублей 26 копеек, но так и не успела его выплатить.
Единственным наследником всего нажитого имущества стал ее сын. Узнав об этом, банк потребовал у него расплатиться с задолженностью матери, которая еще при жизни просрочила ее погашение. Однако орловец опротестовал требование, ссылаясь на то, что срока исковой давности уже истек.
- Суд пришел к выводу, что банк действительно пропустил срок исковой давности по статье 98 ГПК РФ. Поэтому во взыскании долга и судебных издержек ему было оказано, - сообщили «КП» в пресс-службе Залегощенского районного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU