2020-02-28T09:03:54+03:00
Происшествия

Дело орловца, забившего человека до смерти, рассмотрят в суде

Мужчина совсем недавно освободился из тюрьмы
Наталья Меркулова
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Дело орловца, забившего человека до смерти, рассмотрят в судеДело орловца, забившего человека до смерти, рассмотрят в судеФото: Архив "КП"
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Прокуратура Кромского района закончила сбор информации об убийстве местного жителя и направила в суд уголовное дело суд для рассмотрения по существу.

Как стало известно «КП», в преступлении обвиняют ранее судимого и совсем недавно освободившегося из тюрьмы мужчину. По данным ведомства, он отбыл наказание за кражу и еще 1 год 11 месяцев должен был находиться в режиме ограничения свободы и отчитываться о своих передвижениях. Однако это не остановило его от очередного дебоша.

Находясь изрядно подшофе, кромчанин напал на своего знакомого и забил его ногами. Спустя несколько часов он скончался от полученных травм.

- За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть человека, установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 15 лет. Кроме того, обвиняемому грозит до 1 года в колонии за злостное уклонение от ограничения свободы, - пояснили «КП» пресс-службе в Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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