Орловским учителям предложили рассказать, как они приобщают детей к чтению
Орловских учителей литературы, педагогов допобразования и школьных библиотекарей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе методических разработок. Автор самого эффективного проекта по развитию у детей интереса к чтению бесплатно отправится на педагогический форум «Живая классика» в Санкт-Петербург.
Прием заявок стартовал 1 февраля и продлится до 15 марта. Каждый претендент может подать только одну конкурсную работу.
Оценивать методику будут по ее универсальности, эффективности, качестве презентации проекта и его глубине.
- Фонд «Живая классика» оплачивает дорогу и проживание на форуме в Санкт-Петербурге для трех победителей. Конкурс направлен на популяризацию чтения среди подростков, расширение их читательского кругозора. Проект способствует духовному и интеллектуальному росту школьников, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте областной администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU