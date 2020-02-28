2020-02-28T08:38:07+03:00
Общество

Орловским учителям предложили рассказать, как они приобщают детей к чтению

Автор самой лучшей методики бесплатно отправится на педагогический форум в Санкт-Петербург
Наталья Меркулова
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Орловским учителям предложили рассказать, как они приобщают детей к чтениюОрловским учителям предложили рассказать, как они приобщают детей к чтениюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловских учителей литературы, педагогов допобразования и школьных библиотекарей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе методических разработок. Автор самого эффективного проекта по развитию у детей интереса к чтению бесплатно отправится на педагогический форум «Живая классика» в Санкт-Петербург.

Прием заявок стартовал 1 февраля и продлится до 15 марта. Каждый претендент может подать только одну конкурсную работу.

Оценивать методику будут по ее универсальности, эффективности, качестве презентации проекта и его глубине.

- Фонд «Живая классика» оплачивает дорогу и проживание на форуме в Санкт-Петербурге для трех победителей. Конкурс направлен на популяризацию чтения среди подростков, расширение их читательского кругозора. Проект способствует духовному и интеллектуальному росту школьников, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте областной администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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