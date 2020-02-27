2020-02-27T17:16:43+03:00
Общество

Губернатор Клычков встретился с Валентиной Матвиенко

Глава Орловщины рассказал о развитии экономики, достройке "Титаника" и угостил собеседницу местными яблоками
Ольга СУПОНЕВА
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Скриншот видеозаписи со страницы instagram.com/klychkov_andreyСкриншот видеозаписи со страницы instagram.com/klychkov_andreyФото: скриншот с видео
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков в Москве встретился с Валентиной Матвиенко, Председателем Совфеда. Они поговорили о том, какая ситуация складывается в регионе, как развивается экономика, какие есть проблемы и как планируется их решать.

Видеозаписью встречи Клычков поделился со своими подписчиками в Instagram. Причем началась она с приятных сюрпризов для Валентины Ивановны: глава Орловщины привез ей корзину местных яблок.

- Не турецкие, наши? Да вы что! - удивилась Председатель Совета Федерации.

А далее настало время для беседы.

- Мы обсудили текущую ситуацию в регионе: позитивные изменения, которых удалось достичь в развитии экономики области, преодоление долговой нагрузки, увеличение доходной части бюджета, а также реализацию национальных проектов. Коснулись долговых обязательств города Орла, муниципальных образований. Рассмотрели варианты решения и возможность дополнительных мер финансовой поддержки со стороны Правительства РФ, - рассказал об итогах встречи Андрей Клычков в своем Instagram.

Одной и тем стала достройка так называемого "Титаника", - корпуса клинической больницы. По словам Клычкова, договорились на том, что регион составит проектно-сметную документацию и будет решаться вопрос о включении в федеральные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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