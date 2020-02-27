Четыре легковушки столкнулись на перекрестке в Орле
Сегодня днем в Орле произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Легковушки столкнулись на перекрестке улиц Московская и Революции.
Авария произошла примерно в 14 часов 20 минут. Судя по предварительной информации, которую озвучили в полиции, сперва столкнулись "Лада Ларгус" и "Пежо", потом "Пежо" врезался в "Рено" и "Хендаи".
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
- В результате ДТП пострадала женщина – водитель «Пежо». Ей была оказана разовая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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