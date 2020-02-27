Орловским рыбакам напомнили о запрете на ловлю рыбы в зимовальных ямах

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:55:00+03:00

Посидеть на берегу с удочкой можно будет только после 30 апреля

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Специалисты Управление экологического надзора и природопользования Орловской области напоминают рыбакам о запрете ловить рыбу в зимовальных ямах. Посидеть на берегу с удочкой можно будет только после 30 апреля, а ловить раков еще позже – с 30 июня.

Перечень зимовальных ям можно увидеть на официальном сайте регионального Правительства.

Кроме того, в Орловской области в 89 прудах вообще нельзя ловить рыбу без разрешения. Все они находятся в собственности индивидуальных предпринимателей или юридических организаций. Так, свободный и бесплатный доступ для ловли рыбы закрыт на прудах «Бойцовский», «Куликовский», «Сотниковский» и других.

- С 1 января 2020 вступил в силу Федеральный закон «О любительском рыболовстве». В соответствии ним любительское рыболовство можно осуществлять свободно и бесплатно на водных объектах только общего пользования, - пояснили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU