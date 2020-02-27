Кадровый голод и фальсификат: в Орле обсудили проблемы ветеранарии

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:33:06+03:00

О том с какими трудностями сталкивается отрасль и как с ними справиться подискутировали в ходе круглого стола

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В Орле состоялось заседание, на повестке которого стояли проблемы ветеринарии в регионе. В ходе круглого стола его участники подискутировали о том, какие сложности сегодня есть у отрасли и как с ними справиться.

Организатором выступил профильный комитет Областного совета. Участие в мероприятии приняли члены правительства во главе с и.о. зампреда по АПК Сергеем Борзенковым, сотрудники Россельхознадзора, специалисты отрасли, депутаты.

Одной из тем стали проблемы районных учреждений. Так, заведующая "Ливенской межрайонной ветеринарной лабораторией" Любовь Камардина рассказала, что у вновь пришедших сотрудников маленькая зарплата. Три года они числятся в качестве стажеров, получают немного. А когда становятся специалистами, уезжают в другие регионы, где их должности оплачиваются выше.

Речь велась и об электронной сертификации сырья. Сергей Борзенков отметил, что нужно провести повторный мониторинг, чтобы узнать о проблемах малых предприятий. Ну а чтобы на рынке не было фальсификата, нужно усилить контроль.

- Участники заседания приняли ряд рекомендаций. В частности они касаются мер по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, увеличения финансирования на оказание противоэпизоотических мероприятий и уровня заработной платы работников ветеринарной службы, - рассказали "КП" в пресс-службе орловского Облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU