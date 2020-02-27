2020-02-27T16:06:44+03:00
Общество

В Орле в здании культурного наследия на улице Тургенева сделают прачечную

На реконструкцию здания понадобится около 6 миллионов рублей
Наталья Меркулова
Поделиться:
Николай Ванифатов: "Здание на улице Тургенева - одно из самых оптимальных по размещению для нас"Николай Ванифатов: "Здание на улице Тургенева - одно из самых оптимальных по размещению для нас"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 февраля, депутаты горсовета вынесли решение о передаче муниципальному предприятию «Банно-прачечное хозяйство Орла» старинного здания площадь 439 тысяч кв. метров на улице Тургенева,28.

Большинство такое предложение Управления муниципальным имуществом и землепользования одобрили, хотя и успели поспорить. Прежде всего, из-за того, что здание является объектом культурного наследия, да еще и самом центре города.

Однако, Маргарита Савельева, замначальника УМИЗ, пояснила, что разрешение на размещение здесь прачечной управление охраны памятников уже дало. Кроме того, здание давно пустует и находится в не лучшем состоянии, поэтому сдать его в аренду по рыночной цене нельзя.

- В Советском районе больше всего медицинских учреждений и общежитий, которые пользуются услугами прачечной. Поэтому это место одно из самых оптимальных по размещению, - добавил директор МУПа Николай Ванифатов.

Напомним, ранее банно-прачечное хозяйство передало одну из своих бань на Октябрьской улице в концессию частному инвестору на 49 лет, так как средств на ее ремонт у города не было. Правда в ремонт здания тоже Тургенева тоже придется вложиться – около 6 миллионов рублей на реконструкцию.

Частично средства планируют получить от сдачи в аренду помещений предприятий на улице 3-я Курская.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Клычков встретился с Валентиной Матвиенко
Четыре легковушки столкнулись на перекрестке в Орле
Орловским рыбакам напомнили о запрете на ловлю рыбы в зимовальных ямах
Кадровый голод и фальсификат: в Орле обсудили проблемы ветеранарии
В Орле в здании культурного наследия на улице Тургенева сделают прачечную
Акция "Ребенок должен ЖИТЬ! в семье" пройдет в Орле
Орел получит 122 земельных участка для многодетных семей
В бюджет Орла вновь внесли поправки из-за миллиардного долга города
Госархив Орловской области отпраздновал сотый день рождения
В Орловской области полицейские помогли родителям вернуть домой "блудную дочь"
В воскресенье, 1 марта, центр Орла перекроют
В Орле сгорел микроавтобус
В Орловской области «Лада» попала под фуру на встречке
В Орле вынесли приговор водителю, насмерть сбившему женщину на трамвайной остановке
«Лыжню России-2020» в Орловской области отменили из-за отсутствия снега
Среди орловских полицейских выбрали «Воина закона-2020»
Орловцев приглашают на масленичные гуляния в Спасское-Лутовиново
В Черноземье пьяный хозяин на глазах у детей выкинул щенка из окна пятого этажа