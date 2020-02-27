В Орле в здании культурного наследия на улице Тургенева сделают прачечную

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:06:44+03:00

Николай Ванифатов: "Здание на улице Тургенева - одно из самых оптимальных по размещению для нас" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 27 февраля, депутаты горсовета вынесли решение о передаче муниципальному предприятию «Банно-прачечное хозяйство Орла» старинного здания площадь 439 тысяч кв. метров на улице Тургенева,28.

Большинство такое предложение Управления муниципальным имуществом и землепользования одобрили, хотя и успели поспорить. Прежде всего, из-за того, что здание является объектом культурного наследия, да еще и самом центре города.

Однако, Маргарита Савельева, замначальника УМИЗ, пояснила, что разрешение на размещение здесь прачечной управление охраны памятников уже дало. Кроме того, здание давно пустует и находится в не лучшем состоянии, поэтому сдать его в аренду по рыночной цене нельзя.

- В Советском районе больше всего медицинских учреждений и общежитий, которые пользуются услугами прачечной. Поэтому это место одно из самых оптимальных по размещению, - добавил директор МУПа Николай Ванифатов.

Напомним, ранее банно-прачечное хозяйство передало одну из своих бань на Октябрьской улице в концессию частному инвестору на 49 лет, так как средств на ее ремонт у города не было. Правда в ремонт здания тоже Тургенева тоже придется вложиться – около 6 миллионов рублей на реконструкцию.

Частично средства планируют получить от сдачи в аренду помещений предприятий на улице 3-я Курская.

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ИСТОЧНИК KP.RU