2020-02-27T15:02:25+03:00
Общество

Акция "Ребенок должен ЖИТЬ! в семье" пройдет в Орле

Горожанам расскажут о социальном сиротстве, профилактике абортов и мерах господдержки семей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

На будущей неделе, в преддверии Международного женского дня, в Орле пройдет акция "Ребенок должен ЖИТЬ!" в семье. В ее рамках горожане узнают о социальном сиротстве, профилактике абортов и мерах государственной поддержки семей.

Площадкой для проведения встреч (будет их две) станут женские консультации Советского и Заводского районов.

- Этим мероприятием организаторы хотят привлечь внимание граждан к острой социальной проблеме и понудить их уделять больше внимания своим детям, осознавать всю ответственность за жизни малышей, как своих, так и взятых из приюта, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

Отмечается, что сейчас на учете в отделе опеки и попечительства состоят 477 ребят, которые нашли свою семью. Однако в Доме ребенка до сих пор ждут своих маму и папу 24 малыша.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акция "Ребенок должен ЖИТЬ! в семье" пройдет в Орле
Орел получит 122 земельных участка для многодетных семей
В бюджет Орла вновь внесли поправки из-за миллиардного долга города
Госархив Орловской области отпраздновал сотый день рождения
В Орловской области полицейские помогли родителям вернуть домой "блудную дочь"
В воскресенье, 1 марта, центр Орла перекроют
В Орле сгорел микроавтобус
В Орловской области «Лада» попала под фуру на встречке
В Орле вынесли приговор водителю, насмерть сбившему женщину на трамвайной остановке
«Лыжню России-2020» в Орловской области отменили из-за отсутствия снега
Среди орловских полицейских выбрали «Воина закона-2020»
Орловцев приглашают на масленичные гуляния в Спасское-Лутовиново
В Черноземье пьяный хозяин на глазах у детей выкинул щенка из окна пятого этажа