Акция "Ребенок должен ЖИТЬ! в семье" пройдет в Орле
На будущей неделе, в преддверии Международного женского дня, в Орле пройдет акция "Ребенок должен ЖИТЬ!" в семье. В ее рамках горожане узнают о социальном сиротстве, профилактике абортов и мерах государственной поддержки семей.
Площадкой для проведения встреч (будет их две) станут женские консультации Советского и Заводского районов.
- Этим мероприятием организаторы хотят привлечь внимание граждан к острой социальной проблеме и понудить их уделять больше внимания своим детям, осознавать всю ответственность за жизни малышей, как своих, так и взятых из приюта, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.
Отмечается, что сейчас на учете в отделе опеки и попечительства состоят 477 ребят, которые нашли свою семью. Однако в Доме ребенка до сих пор ждут своих маму и папу 24 малыша.
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ИСТОЧНИК KP.RU