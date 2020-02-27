Акция "Ребенок должен ЖИТЬ! в семье" пройдет в Орле

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:02:25+03:00

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На будущей неделе, в преддверии Международного женского дня, в Орле пройдет акция "Ребенок должен ЖИТЬ!" в семье. В ее рамках горожане узнают о социальном сиротстве, профилактике абортов и мерах государственной поддержки семей.

Площадкой для проведения встреч (будет их две) станут женские консультации Советского и Заводского районов.

- Этим мероприятием организаторы хотят привлечь внимание граждан к острой социальной проблеме и понудить их уделять больше внимания своим детям, осознавать всю ответственность за жизни малышей, как своих, так и взятых из приюта, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

Отмечается, что сейчас на учете в отделе опеки и попечительства состоят 477 ребят, которые нашли свою семью. Однако в Доме ребенка до сих пор ждут своих маму и папу 24 малыша.

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ИСТОЧНИК KP.RU