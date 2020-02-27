Орел получит 122 земельных участка для многодетных семей

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:49:24+03:00

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Сегодня, 27 февраля, депутаты орловского горсовета одобрили решение властей о приеме 122 земельных участков Орловского района в собственность областного центра. Впоследствии их планируют передать многодетным семьям для строительства жилья.

Однако сам процесс передачи и его обоснованность вызвал у ряда народных избранников много вопросов. Прежде всего, из-за того, что эти участки –просто голое поле без какой-либо инфраструктуры и коммуникаций между деревнями Шиловский и Образцово.

По данным Контрольно-счетной палаты, у Орла нет средств, чтобы подготовить эту территорию для будущего строительства, хотя это его прямая обязанность. Найти же участки в самом областном центре у городских властей нет возможности, да и те которые уже выданы семьям (в частности, на улице Михалицина) пока не благоустроены.

- Орел тоже в поле строился, а сейчас это областной центр со всей необходимой инфраструктурой. То, что мы сегодня принимаем – всего лишь первый шаг. Потом уже будем думать, где искать деньги и проведем коммуникации, - постарался успокоить возмущенных депутатов Игорь Цуканов, председатель комитета по муниципальной собственности и землепользованию.

Напомним, сейчас на очереди стоят 934 семьи. Однако в прошлом году земельные участники смогли получить только 30. Вопрос о том, из каких средств будет создаваться инфраструктура в чистом поле и когда орловцы смогут построить там жилье остается открытым.

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ИСТОЧНИК KP.RU