В бюджет Орла вновь внесли поправки из-за миллиардного долга города

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:12:06+03:00

Пополнить казну за счет продажи муниципального имущества пока не получается

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 февраля, на горсовете разгорелись нешуточные споры из-за очередных поправок в «бюджет города-банкрота». Именно так охарактеризовали его в прошлом году сами депутаты.

На данный момент кредиторская задолженность Орла уже составила 939 миллионов 100 тысяч рублей. Здесь и долги перед поставщиками школьного питания, и перед ресурсопоставляющими организациями.

Поэтому Финансово-экономическое управление выступило с предложением выделить из уже городского бюджета 350 миллионов рублей, чтобы хотя бы частично расплатиться с кредиторами.

- Мы все знаем, что денег в Орле не хватает. Но какая работа ведется по наполнению казны? – задался вопросом депутат Олег Карпиков.

Депутат Олег Карпиков обеспокоен тем, как идет работа по пополнению бюджетуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Четкого ответа на это так и не последовало. Основная доходная часть бюджета по-прежнему складываться из налогов и надежды на продажу 100% акций муниципального «Орел-Отеля». Кстати, ряд народных избранников с большим скепсисом относятся к тому, что кто-то захочет купить его за 1 млрд 93 млн рублей, а значит доход остается эфемерным.

Александр Коровин, экс-начальник ТТП, вообще выступил с предложением рассматривать вопрос с бюджетом и колоссальных долгах города в присутствии губернатора области Андрея Клычкова.

Однако после бурного обсуждения поправки в бюджет все же были приняты.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU