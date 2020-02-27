Госархив Орловской области отпраздновал сотый день рождения

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:40:44+03:00

В фондах учреждения сегодня хранится более двух миллионов документов, отражающих все стороны истории региона

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Государственному архиву Орловской области исполнилось сто лет. В честь векового юбилея в облцентре состоялось торжество, лучших сотрудников учреждения наградили.

На сегодняшний день в фондах архива хранится больше двух миллионов разных документов, которые отражают все стороны истории региона за несколько веков, в прошлом году учреждение ответило более чем на 37 тысяч запросов.

Со знаковой датой сотрудников архива поздравил глава области Андрей Клычков. Он отметил, что деятельность учреждения имеет особое значение для региона с богатой историей.

- За высокий профессионализм лучшие сотрудники архивной службы были отмечены Почетной грамотой Федерального архивного агентства, Благодарностью руководителя Федерального архивного агентства, а также Благодарностью Губернатора Орловской области. Нагрудный знак «Почетный архивист» вручили начальнику отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Государственного архива Орловской области Ольге Логвиновой, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU