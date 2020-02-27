2020-02-27T12:27:57+03:00
Происшествия

В Орловской области полицейские помогли родителям вернуть домой "блудную дочь"

Школьница из Болхова поссорилась с отцом и решила сбежать в областной центр
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области полицейские помогли найти родителям пропавшую школьницу. Девочка-подросток из районного центра Болхов поссорилась с отцом и уехала в областную столицу.

Родители школьницы пришли с заявлением в райотдел ОВД в Болхове, когда та не явилась из школы. Как оказалось, их 14-летняя дочь отправилась на учебу на школьном автобусе, однако на занятиях так и не появилась. Родители забили тревогу, поисками девочки занялись полицейские, подключились родственники, волонтеры. К счастью, история эта закончилась хорошо: "блудную дочь" нашли стражи правопорядка в Заводском районе Орла.

- В беседе с полицейскими девочка пояснила, что незадолго до этого повздорила с отцом, после чего решила уехать в областной центр. Семья школьницы характеризуется положительно, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Подростка полицейские передали родителям, а также провели беседу, направленную на урегулирование семейных конфликтов и профилактику самовольных уходов из дома, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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