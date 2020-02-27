В воскресенье, 1 марта, центр Орла перекроют

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:30:55+03:00

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В грядущее воскресенье, 1 марта, автолюбителям не удастся припарковаться и проехать в центре города. Временный запрет на стоянку и движение будет связан с масленичными гуляньями.

С 6.00 утра до 16 часов дня водителям не удастся оставить свое авто в районе площади Ленина: на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы, а также от гостиницы "Салют" до площади Ленина и от дома №28 по М. Горького до площади.

А с 11.00 и до 16.00 не удастся проехать по участку площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы, по улице Максима Горького от улицы Брестской до площади Ленина.

Водителям стоит заранее планировать маршрут и подумать, где оставить автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU