В Орле сгорел микроавтобус

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:39:33+03:00

В ЧП обошлось без жертв, а вот сам автомобиль сгорел Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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Сегодня, 27 февраля, ранним утром орловские спасатели тушили машину. В Заводском районе города горел микроавтобус.

На телефон пожарно-спасательной службы очевидцы позвонили, когда на часах было около пяти. Спасателям сообщили о ЧП в Кромском проезде.

- В результате пожара в автомобиле "Форд Транзит" выгорели моторный отсек и кабина. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В происшествии обошлось без пострадавших. Всего же за прошлые сутки орловские спасатели на разные ЧП выезжали восемь раз, два из них - пожары.

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ИСТОЧНИК KP.RU