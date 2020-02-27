В Орле сгорел микроавтобус
Сегодня, 27 февраля, ранним утром орловские спасатели тушили машину. В Заводском районе города горел микроавтобус.
На телефон пожарно-спасательной службы очевидцы позвонили, когда на часах было около пяти. Спасателям сообщили о ЧП в Кромском проезде.
- В результате пожара в автомобиле "Форд Транзит" выгорели моторный отсек и кабина. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В происшествии обошлось без пострадавших. Всего же за прошлые сутки орловские спасатели на разные ЧП выезжали восемь раз, два из них - пожары.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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