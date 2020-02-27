В Орловской области «Лада» попала под фуру на встречке
Сегодня ночью, 27 февраля, в Ливенском районе отечественная легковушку выехала на встречку и врезалась в фуру «Даф». 43-летний водитель «Лады» скончался на месте.
Как сообщили «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Орловской области, трагическое происшествие случилось в начале первого ночи (00:10) на 125 км автодороги «Орел-Тамбов». На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и регионального МЧС России.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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