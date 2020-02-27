2020-02-27T09:36:50+03:00
Происшествия

В Орловской области «Лада» попала под фуру на встречке

Водитель легковушки погиб
Наталья Меркулова
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В Орловской области «Лада» попала под фуру на встречке. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС РоссииВ Орловской области «Лада» попала под фуру на встречке. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России
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Сегодня ночью, 27 февраля, в Ливенском районе отечественная легковушку выехала на встречку и врезалась в фуру «Даф». 43-летний водитель «Лады» скончался на месте.

Как сообщили «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Орловской области, трагическое происшествие случилось в начале первого ночи (00:10) на 125 км автодороги «Орел-Тамбов». На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и регионального МЧС России.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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