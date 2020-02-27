2020-02-27T09:51:55+03:00
Общество

В Орле вынесли приговор водителю, насмерть сбившему женщину на трамвайной остановке

Страшное ДТП произошло осенью 2019-го на улице Грузовой
Наталья Меркулова
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В Орле вынесли приговор водителю, насмерть сбившего женщину на трамвайной остановкеВ Орле вынесли приговор водителю, насмерть сбившего женщину на трамвайной остановкеФото: Архив "КП"
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В Орле вынесли приговор пьяному водителю, насмерть сбившему женщину на трамвайной остановке. Страшное ДТП произошло осенью 2019-го на улице Грузовой (Железнодорожный район).

Напомним, 19 сентября, около двух часов дня, неподалеку от дома №32 трамвай остановился на остановке, чтобы выпустить пассажиров. Дорога здесь устроена так, что при выходе из трамвая людям приходиться пересекать проезжую часть. И по правилам, автомобили останавливаются и пропускают пешеходов.

Но несшийся на большой скорости "Рено Логан" не затормозил и врезался в людей. В результате под колесами иномарки погибла женщина, еще одной пассажирке понадобилась медицинская помощь. Как позже выяснилось, 38-летний водитель был пьян.

- Районный суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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