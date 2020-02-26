Орловцы, участники Великой Отечественной войны, получат средства на ремонт жилья

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:21:59+03:00

Выплаты предназначены для тех, кто не попадает под закон о ветеранах

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Губернатор Орловской области подписал указ о единовременной денежной выплате для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Получает ее те, кто не попадает под закон о ветеранах и не имеет оснований для получения нового жилья.

Поэтому средства будут выделены на ремонт уже имеющегося. На текущий ремонт областной бюджет выделит 50 тысяч рублей, на капитальный – 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU