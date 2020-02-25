Во главе АПК Орловщины стал Сергей Борзенков
В Орловской области у руля сектора АПК стал Сергей Борзенков. На посту он сменил Дмитрия Бутусова, который теперь будет трудиться в Министерстве сельского хозяйства России.
О назначении Сергея Борзенкова исполняющим обязанности заместителя председателя Правительства региона по АПК сообщил губернатор Андрей Клычков на сегодняшнем, 25 февраля, аппаратном совещании. Глава региона подписал соответствующее распоряжение, а Дмитрия Бутусова поблагодарил за работу. Как сообщает пресс-служба Правительства области, свой труд на Орлрвщине Бутусов прекращает с завтрашнего дня.
ДОСЬЕ "КП"
Сергей Борзенков с 2017 года возглавлял Департамент сельского хозяйства Орловской области. Орловцам он хорошо известен как опытный аграрий. Много лет он был генеральным директором ООО «Дубовицкое». Агрохозяйство, в Малоархангельском районе Орловской области как инвестиционный экспериментальный проект ЗАО «Щелково Агрохим», сегодня служит образцом развития современной системы семеноводства, обеспечивая качественными семенами высоких репродукций зерновых и зернобобовых культур ряд регионов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU