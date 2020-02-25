2020-02-25T15:26:18+03:00
Политика

Во главе АПК Орловщины стал Сергей Борзенков

Он сменил на посту Дмитрия Бутусова, ушедшего на повышение в Минсельхоз России
Ольга СУПОНЕВА
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Сергей Петрович Борзенков. Фото: Анастасия ВарданянСергей Петрович Борзенков. Фото: Анастасия ВарданянФото: Архив "КП"
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В Орловской области у руля сектора АПК стал Сергей Борзенков. На посту он сменил Дмитрия Бутусова, который теперь будет трудиться в Министерстве сельского хозяйства России.

О назначении Сергея Борзенкова исполняющим обязанности заместителя председателя Правительства региона по АПК сообщил губернатор Андрей Клычков на сегодняшнем, 25 февраля, аппаратном совещании. Глава региона подписал соответствующее распоряжение, а Дмитрия Бутусова поблагодарил за работу. Как сообщает пресс-служба Правительства области, свой труд на Орлрвщине Бутусов прекращает с завтрашнего дня.

ДОСЬЕ "КП"

Сергей Борзенков с 2017 года возглавлял Департамент сельского хозяйства Орловской области. Орловцам он хорошо известен как опытный аграрий. Много лет он был генеральным директором ООО «Дубовицкое». Агрохозяйство, в Малоархангельском районе Орловской области как инвестиционный экспериментальный проект ЗАО «Щелково Агрохим», сегодня служит образцом развития современной системы семеноводства, обеспечивая качественными семенами высоких репродукций зерновых и зернобобовых культур ряд регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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