Лоб в лоб: на Раздольной в Орле столкнулись две легковушки
Первый после праздничных выходных рабочий день в Орле начался с серьезной пробки. На мосту по Раздольной улице столкнулись два автомобиля, из-за чего образовался затор.
Авария произошла в начале девятого. Лоб в лоб столкнулись автомобили "Киа Рио" и "Ситроен". Две полосы оказались перекрыты. На место аварии прибыли спасатели, медики, полицейские.
Как сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в ДТП обошлось без жертв. Хотя судя по сообщения очевидцев и фото с места происшествия, сами машины серьезно пострадали.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства, при которых произошла авария.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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