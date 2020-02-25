Лоб в лоб: на Раздольной в Орле столкнулись две легковушки

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:01:26+03:00

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Первый после праздничных выходных рабочий день в Орле начался с серьезной пробки. На мосту по Раздольной улице столкнулись два автомобиля, из-за чего образовался затор.

Авария произошла в начале девятого. Лоб в лоб столкнулись автомобили "Киа Рио" и "Ситроен". Две полосы оказались перекрыты. На место аварии прибыли спасатели, медики, полицейские.

Как сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в ДТП обошлось без жертв. Хотя судя по сообщения очевидцев и фото с места происшествия, сами машины серьезно пострадали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства, при которых произошла авария.

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ИСТОЧНИК KP.RU