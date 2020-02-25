Осужденные орловских колоний сыграли в КВН

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:15:18+03:00

13 команд показали свое мастерство в STAND UP и юмористических миниатюрах

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Осужденные исправительных колоний и колоний-поселений Орловской области сыграли в КВН. 13 команд показали свое мастерство в STAND UP и артистизме.

На конкурсе участники соревновались в четырех номинациях, среди них традиционные визитка, юмористическая миниатюра и пародии.

- Кроме искрометных шуток и веселых розыгрышей осужденные показали хорошую актерскую игру и превосходные вокальные данные, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Для определения победителей видео выступлений направят в Воронежский институт ФСИН России. После этого лучшие команды выступят в финале.

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ИСТОЧНИК KP.RU