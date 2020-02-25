2020-02-25T12:34:00+03:00
Общество

В Орле пенсионерка поверила, что на ней порча и осталась с пустым кошельком

Лже-целительницы провели ритуал с деньгами прямо на улице
Наталья Меркулова
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В Орле пенсионерка поверила, что на ней порча и осталась с пустым кошелькомВ Орле пенсионерка поверила, что на ней порча и осталась с пустым кошелькомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловская полиция ищет двух женщин, оставивших 74-летнюю пенсионерку без последних сбережений. Лже-целительницы втерлись к ней в доверие и пообещали снять с нее порчу.

Происшествие случилось прямо на одной из улиц в Заводвском районе облцентра. Незнакомки подошли к женщине и предложили свою помощь безвозмездно. Однако для магического ритуала им понадобились деньги из ее кошелька.

Пару движений рук и одна из сообщниц вернула сверток с купюрами владелице. Однако после этого дамы быстро ушли, а пенсионерка обнаружила вместо денег – обычную бумагу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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