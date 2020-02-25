Пожарные тушили пламя в офисном здании в Орле
В Орле пожарные боролись с пламенем в офисном здании. Происшествие случилось в минувшую субботу, 22 февраля, в Железнодорожном районе города.
Все произошло на Ливенской улице. Днем, в 15 минут третьего, на телефон пожарно-спасательной службы позвонил очевидцы. Спасатели прибыли на место.
- В результате пожара на втором этаже офисное помещение выгорело на площади десять квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроустановок, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сумму ущерба еще предстоит подсчитать экспертам. Обошлось без жертв и пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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