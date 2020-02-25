Под Орлом, после опрокидывания «Рено», погибла 61-летняя женщина

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:08:02+03:00

Водитель не справилась с управлением на ночной дороге

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В воскресенье, 23 февраля, в Знаменском районе в аварии погибла 61-летняя женщина-пассажир. Происшествие случилось поздно ночью возле села Жидкое в районе 2 километра автодороги «Орел-Знаменское-Михайловка-Ждимир».

Автомобиль «Рено Меган» вылетел в правый кювет по ходу движения и опрокинулся. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели регионального МЧС. Однако женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении получила серьезные травмы и скончалась еще до приезда бригады Скорой помощи.

- ДТП произошло в час ночи. Водитель «Рено», 39-летняя женщина, не справилась с рулевым управлением. В результате автомобиль опрокинулся в кювет, - сообщили «КП» в пресс-службе Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU