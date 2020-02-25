В Орле лихач спровоцировал ДТП с пострадавшими и скрылся

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:06:31+03:00

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В Орле неизвестный лихач устроил ДТП с пострадавшими, а сам скрылся с места происшествия. Авария произошла в праздничный день, 23 февраля, в Советском районе города.

Все случилось ранним утром воскресенья, примерно в половине шестого. Водитель, личность которого сейчас устанавливают полицейские, ехал по улице Лескова со стороны Пионерской в сторону Красноармейской. В районе дома 16 "а" он протаранил стоящую иномарку "Киа", затем влетел в "Рено Логан", а "Рено" от удара вылетел на тротуар и сбил пешехода.

- В результате ДТП телесные повреждения получила 33-летняя жензина-пассажир автомобиля "Рено" и 22-летний пешеход, которого после оказания медицинской помощи отпустили, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU