2020-02-25T12:06:31+03:00
Происшествия

В Орле лихач спровоцировал ДТП с пострадавшими и скрылся

Авария случилась возле ночного клуба в Советском районе города
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле неизвестный лихач устроил ДТП с пострадавшими, а сам скрылся с места происшествия. Авария произошла в праздничный день, 23 февраля, в Советском районе города.

Все случилось ранним утром воскресенья, примерно в половине шестого. Водитель, личность которого сейчас устанавливают полицейские, ехал по улице Лескова со стороны Пионерской в сторону Красноармейской. В районе дома 16 "а" он протаранил стоящую иномарку "Киа", затем влетел в "Рено Логан", а "Рено" от удара вылетел на тротуар и сбил пешехода.

- В результате ДТП телесные повреждения получила 33-летняя жензина-пассажир автомобиля "Рено" и 22-летний пешеход, которого после оказания медицинской помощи отпустили, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во главе АПК Орловщины стал Сергей Борзенков
Мировые рок-хиты в исполнении оркестра прозвучат в Орле 8 марта
Лоб в лоб: на Раздольной в Орле столкнулись две легковушки
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
Осужденные орловских колоний сыграли в КВН
В Орле пенсионерка поверила, что на ней порча и осталась с пустым кошельком
Пожарные тушили пламя в офисном здании в Орле
Под Орлом, после опрокидывания «Рено», погибла 61-летняя женщина
В Орле лихач спровоцировал ДТП с пострадавшими и скрылся
Орловцев предупредили о липовых извещениях о проверке счетчиков на воду
Для ремонта дорог Орла в 2020 году нашли подрядчиков
В Орле 40-летний мужчина попал под машину в центре города
Орловец не захотел менять должность начальника на место уборщицы и обратился в суд
Орловцам предложили варианты объезда перекопанного участка на Высоковольтной
В Орле обнаружили почти 19 тонн подозрительного гороха
В Орле на Игнатова разгорелся пожар из-за непотушенной сигареты
В Орле задержали с поличным мужчину, раскладывавшего наркотики по тайникам
На Орловщине открыли памятник Защитнику Отечества
В Орловской области разбился водитель снегохода
Последняя неделя зимы встретит орловцев солнцем и дождем