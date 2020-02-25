2020-02-25T11:49:20+03:00
Общество

Орловцев предупредили о липовых извещениях о проверке счетчиков на воду

Жителям посоветовали не вестись на такие письма и сразу обращаться в «Орелводоканал»
Наталья Меркулова
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Орловцев предупредили о липовых извещениях о проверке счетчиков на водуОрловцев предупредили о липовых извещениях о проверке счетчиков на водуФото: Архив "КП"
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Как сообщают специалисты «Орелводоканала», в последнее время в областном центре и районе участились случаи рассылки извещений от так называемой «Единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства» (ЕИСЖКХ).

В письмах людей пугают, что если они не пройдут обязательную метрологическую поверку учетчиков, то им начнут начислять налог на воду по нормативу. Причем в муниципальном предприятии о такой фирме ничего не знают и никто с ней договора не заключал на такой вид работы.

- Налицо один их видов агрессивного маркетинга. Мы предостерегает жителей Орла: не стоит вступать с подозрительными фирмами ни в какие переговоры, тем более оплачивать им какие-либо услуги, - советуют в «Орелводоканале».

По всем вопросам, связанным с поверкой и опломбировкой приборов учета, можно обратиться по телефонам 8 (4862) 633043 или 443620 (начальник сервисного центра Сёмина Олеся Николаевна).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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