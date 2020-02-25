Для ремонта дорог Орла в 2020 году нашли подрядчиков

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:48:41+03:00

Одиннадцать улиц приведут в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

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В Орле нашли подрядчиков для ремонта всех улиц, которые запланировано в этом году привести в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работа будет кипеть на 11 участках в нынешнем сезоне дорожного ремонта.

Общая площадь ремонтируемых участков составит больше 238 тысяч квадратных метров. В администрации города сообщили, что конкурсные процедуры по выбору подрядчиков состоялись для всех объектов. Итого, фирма "ДорСтрой 57" будет приводить в порядок Московское и Новосильское шоссе, ул. 60 лет Октября; ООО "ГИАТТ" - улицы Р. Люксембург, пер. Южный и Васильевскую, ООО "МонолитСтрой" - Тульскую; ООО «ДП-1» - Автовокзальную. Улицу 5 Августа отремонтируют рабочие ООО "РемДорСтрой"; Старо-Московскую - ООО "СК Монолит"; АО "Орелдорстрой" - Ливенскую.

Ремонт стартует 1 мая 2020 года, на некоторых участках уже сейчас идет подготовка к дорожным работам. В пресс-службе Администрации Орла сообщили, что на торгах удалось сэкономить 7 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос, куда вложить эти деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU