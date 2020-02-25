2020-02-25T11:48:41+03:00
Общество

Для ремонта дорог Орла в 2020 году нашли подрядчиков

Одиннадцать улиц приведут в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Стартует дорожный ремонт с 1 мая 2020-гоСтартует дорожный ремонт с 1 мая 2020-гоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле нашли подрядчиков для ремонта всех улиц, которые запланировано в этом году привести в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работа будет кипеть на 11 участках в нынешнем сезоне дорожного ремонта.

Общая площадь ремонтируемых участков составит больше 238 тысяч квадратных метров. В администрации города сообщили, что конкурсные процедуры по выбору подрядчиков состоялись для всех объектов. Итого, фирма "ДорСтрой 57" будет приводить в порядок Московское и Новосильское шоссе, ул. 60 лет Октября; ООО "ГИАТТ" - улицы Р. Люксембург, пер. Южный и Васильевскую, ООО "МонолитСтрой" - Тульскую; ООО «ДП-1» - Автовокзальную. Улицу 5 Августа отремонтируют рабочие ООО "РемДорСтрой"; Старо-Московскую - ООО "СК Монолит"; АО "Орелдорстрой" - Ливенскую.

Ремонт стартует 1 мая 2020 года, на некоторых участках уже сейчас идет подготовка к дорожным работам. В пресс-службе Администрации Орла сообщили, что на торгах удалось сэкономить 7 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос, куда вложить эти деньги.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во главе АПК Орловщины стал Сергей Борзенков
Мировые рок-хиты в исполнении оркестра прозвучат в Орле 8 марта
Лоб в лоб: на Раздольной в Орле столкнулись две легковушки
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
Осужденные орловских колоний сыграли в КВН
В Орле пенсионерка поверила, что на ней порча и осталась с пустым кошельком
Пожарные тушили пламя в офисном здании в Орле
Под Орлом, после опрокидывания «Рено», погибла 61-летняя женщина
В Орле лихач спровоцировал ДТП с пострадавшими и скрылся
Орловцев предупредили о липовых извещениях о проверке счетчиков на воду
Для ремонта дорог Орла в 2020 году нашли подрядчиков
В Орле 40-летний мужчина попал под машину в центре города
Орловец не захотел менять должность начальника на место уборщицы и обратился в суд
Орловцам предложили варианты объезда перекопанного участка на Высоковольтной
В Орле обнаружили почти 19 тонн подозрительного гороха
В Орле на Игнатова разгорелся пожар из-за непотушенной сигареты
В Орле задержали с поличным мужчину, раскладывавшего наркотики по тайникам
На Орловщине открыли памятник Защитнику Отечества
В Орловской области разбился водитель снегохода
Последняя неделя зимы встретит орловцев солнцем и дождем