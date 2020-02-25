2020-02-25T11:26:05+03:00
Происшествия

В Орле 40-летний мужчина попал под машину в центре города

Пешеходу понадобилась срочная госпитализация
Наталья Меркулова
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В Орле 40-летний мужчина попал под машину в центре города. Фото: Госавтоинспекция Орловской областиВ Орле 40-летний мужчина попал под машину в центре города. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
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В субботу, 22 февраля, в Советском районе Орла 40-летний мужчина попал под машину. Происшествие случилось поздно ночью, в начале 12-го часа.

Пешеход решил сократить путь и стал переходить проезжую часть в районе дома №42 на улице Горького в неустановленном месте, хотя рядом и был нерегулируемый пешеходный переход. В это же здесь, со стороны улицы 60 лет Октября, ехал «Фольксваген Пассат».

22-летний водитель не успел затормозить.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован больницу им. Семашко, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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