В Орле 40-летний мужчина попал под машину в центре города
В субботу, 22 февраля, в Советском районе Орла 40-летний мужчина попал под машину. Происшествие случилось поздно ночью, в начале 12-го часа.
Пешеход решил сократить путь и стал переходить проезжую часть в районе дома №42 на улице Горького в неустановленном месте, хотя рядом и был нерегулируемый пешеходный переход. В это же здесь, со стороны улицы 60 лет Октября, ехал «Фольксваген Пассат».
22-летний водитель не успел затормозить.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован больницу им. Семашко, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»