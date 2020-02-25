2020-02-25T11:07:20+03:00
Общество

Орловец не захотел менять должность начальника на место уборщицы и обратился в суд

Мужчина попал под сокращение штата
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловец попал под сокращение и попытался компенсировать моральный вред через судОрловец попал под сокращение и попытался компенсировать моральный вред через судФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловец попытал доказать, что его сократили с должности начальника Единой дежурно-диспетчерской службы незаконно. Главным аргументом для мужчины стала неправильно заполненная трудовая книжка.

Свою точку зрения экс-работник доказывал в суде Северного района города. Предоставив документ, он показал - запись об увольнении сделана в разделе «сведения о поощрениях», а вкладыш в трудовую книжку не вшит работодателем.

Кроме того, мужчина заявил, что его увольнение вообще не имело никакой финансовой обоснованности, ведь размер фонда оплаты труда так и не изменился. Поэтому он ходатайствовал перед судом восстановить его на должности, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать ему моральный вред.

- Суд установил, факт сокращения штата имел место. Гражданину же были предложены вакантные должности – водителя и уборщицы – но он отказался, - пояснили «КП» в пресс-службе суда.

В связи с тем, что процедура была признана законной и с соблюдением всех правил, экс-начальнику было отказано в удовлетворении его требований.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во главе АПК Орловщины стал Сергей Борзенков
Мировые рок-хиты в исполнении оркестра прозвучат в Орле 8 марта
Лоб в лоб: на Раздольной в Орле столкнулись две легковушки
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
Осужденные орловских колоний сыграли в КВН
В Орле пенсионерка поверила, что на ней порча и осталась с пустым кошельком
Пожарные тушили пламя в офисном здании в Орле
Под Орлом, после опрокидывания «Рено», погибла 61-летняя женщина
В Орле лихач спровоцировал ДТП с пострадавшими и скрылся
Орловцев предупредили о липовых извещениях о проверке счетчиков на воду
Для ремонта дорог Орла в 2020 году нашли подрядчиков
В Орле 40-летний мужчина попал под машину в центре города
Орловец не захотел менять должность начальника на место уборщицы и обратился в суд
Орловцам предложили варианты объезда перекопанного участка на Высоковольтной
В Орле обнаружили почти 19 тонн подозрительного гороха
В Орле на Игнатова разгорелся пожар из-за непотушенной сигареты
В Орле задержали с поличным мужчину, раскладывавшего наркотики по тайникам
На Орловщине открыли памятник Защитнику Отечества
В Орловской области разбился водитель снегохода
Последняя неделя зимы встретит орловцев солнцем и дождем