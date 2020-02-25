Орловец не захотел менять должность начальника на место уборщицы и обратился в суд

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:07:20+03:00

Орловец попал под сокращение и попытался компенсировать моральный вред через суд Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Орловец попытал доказать, что его сократили с должности начальника Единой дежурно-диспетчерской службы незаконно. Главным аргументом для мужчины стала неправильно заполненная трудовая книжка.

Свою точку зрения экс-работник доказывал в суде Северного района города. Предоставив документ, он показал - запись об увольнении сделана в разделе «сведения о поощрениях», а вкладыш в трудовую книжку не вшит работодателем.

Кроме того, мужчина заявил, что его увольнение вообще не имело никакой финансовой обоснованности, ведь размер фонда оплаты труда так и не изменился. Поэтому он ходатайствовал перед судом восстановить его на должности, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать ему моральный вред.

- Суд установил, факт сокращения штата имел место. Гражданину же были предложены вакантные должности – водителя и уборщицы – но он отказался, - пояснили «КП» в пресс-службе суда.

В связи с тем, что процедура была признана законной и с соблюдением всех правил, экс-начальнику было отказано в удовлетворении его требований.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU