Орловцам предложили варианты объезда перекопанного участка на Высоковольтной
В Орле до середины весны закроют для движения Высоковольтную улицу (от дома №8 до развязки с трассой М2 "Крым"). Как уже рассказывала "Комсомолка" своим читателям, ограничения продлятся со 2 марта по 10 апреля, какие пути объезда предлагают автомобилистам?
Для жителей Орловского района в районной администрации предложили двигаться по следующим маршрутам (тем, кто едет со стороны Гати в Орел):
- движение по ул. Городская д. Гать до федеральной автодороги М 2 «Крым» - поворот налево по ул. Школьная, ул. Советская в пгт. Знаменка с выездом на Кромское шоссе.
- движение по ул. Городская д. Гать до федеральной автодороги М 2 «Крым» - поворот направо до пересечения с улицей Поселковая в микрорайоне Лужки - ул. Городская г.Орел – ул. Комсомольская.
Отметим, что закрыто движение из-за строительства водовода. Он должен повысить мощность всей сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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