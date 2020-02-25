В Орле обнаружили почти 19 тонн подозрительного гороха

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:52:26+03:00

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В Орле специалисты Россельхознадзора обнаружили партию подозрительного гороха. Семена, прибывшие из Австрии, сопровождалась недействительным фитосанитарным сертификатом.

Партию семян весом почти в 19 тонн сотрудники ведомства выявили на одном из складов временного хранения в Орловской области. Горох ехал из Европы в Краснодарский край. Однако груз развернули в сторону отправителя.

Как пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, при проверке документов вскрылись нарушения требований Таможенного Союза (а именно, Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля).

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ИСТОЧНИК KP.RU