В Орле обнаружили почти 19 тонн подозрительного гороха
В Орле специалисты Россельхознадзора обнаружили партию подозрительного гороха. Семена, прибывшие из Австрии, сопровождалась недействительным фитосанитарным сертификатом.
Партию семян весом почти в 19 тонн сотрудники ведомства выявили на одном из складов временного хранения в Орловской области. Горох ехал из Европы в Краснодарский край. Однако груз развернули в сторону отправителя.
Как пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, при проверке документов вскрылись нарушения требований Таможенного Союза (а именно, Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля).
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ИСТОЧНИК KP.RU