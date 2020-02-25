В Орле задержали с поличным мужчину, раскладывавшего наркотики по тайникам
В Орле сотрудники УМВД задержали с поличным мужчину, раскладывавшего наркотики по тайникам. Так называемые «закладки», он рассыпал по пакетикам и прятал.
Именно с такими свертками и порошкообразным веществом еще и поймали оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России. Позже в Экспертно-криминалистическом центре провели исследование и подтвердили - это «синтетика» общим весом 2.25 грамма.
- 34-летний жителя Заводского района успел спрятать два пакетика и еще три хранил при себе. Сейчас он задержан. Против него возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU