2020-02-25T10:26:10+03:00
Происшествия

В Орле задержали с поличным мужчину, раскладывавшего наркотики по тайникам

Полицейские возбудили уголовное дело за распространение «синтетики»
Наталья Меркулова
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В Орле задержали с поличным мужчину, раскладывавшего наркотики по тайникамВ Орле задержали с поличным мужчину, раскладывавшего наркотики по тайникамФото: Архив "КП"
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В Орле сотрудники УМВД задержали с поличным мужчину, раскладывавшего наркотики по тайникам. Так называемые «закладки», он рассыпал по пакетикам и прятал.

Именно с такими свертками и порошкообразным веществом еще и поймали оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России. Позже в Экспертно-криминалистическом центре провели исследование и подтвердили - это «синтетика» общим весом 2.25 грамма.

- 34-летний жителя Заводского района успел спрятать два пакетика и еще три хранил при себе. Сейчас он задержан. Против него возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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