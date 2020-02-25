На Орловщине открыли памятник Защитнику Отечества

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:53:24+03:00

Скульптурная композиция, а рядом с ней вечный огонь появились в городе Болхове [фото]

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В Орловской области появился памятник Защитнику Отечества. Открытие скульптуры и зажжение вечного огня состоялось в одноименный праздник, 23 февраля, в городе Болхове.

На открытии собралось немало местных жителейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Скульптура символизирует благодарность потомков защитникам Родины. Композиция являет собой офицера, коленопреклоненного, а в руке его - боевое знамя 76-й гвардейской стрелковой дивизии, штурмовавшей Болхов в 1943 году. Монумент стал центром мемориала, где похоронены воины защищавшие отечество от врага в годы Великой Отечественной войны. Тогда на болховской земле шли особо жестокие бои.

На болховской земле в годы Великой Отечественной войны шли особенно жестокие боиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В год 75-летия Великой Победы мы с особой благодарностью вспоминаем о бессмертном подвиге освободителей. Преклоняемся перед их мужеством и отвагой. Делаем все для сохранения памяти о героях, отдавших свои жизни за то, чтобы мы жили под мирным небом, - отметил Андрей Клычков, губернатор Орловской области.

Скульптура воздана Константином Чернявским по проекту советника председателя РВИО Ростислава МединскогоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Память погибших почтили минутой молчания, был зажжен вечные огонь. Ветеранам войны-болховцам вручили юбилейные медали в честь 75-летия Победы.

Память погибших солдат почтили минутой молчания, у монумента зажгли вечный огоньФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Инициаторами открытия скульптуры выступили председатель регионального отделения РВИО в Орловской области, директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Павел Меркулов, почетный гражданин Орловской области и Болховского района, генерал-полковник Виктор Зорин, глава города Болхова Борис Скворцов, создал монумент скульптор Константин Чернявский по проекту советника председателя РВИО Ростислава Мединского.

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ИСТОЧНИК KP.RU