В Орловской области разбился водитель снегохода

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:01:36+03:00

Мужчина не справился с управлением

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Трагическое ДТП случилось в Орловской области нынешней ночью, с 23 на 24 февраля. В Ливенском районе разбился водитель снегоход.

Авария случилась примерно в час, в деревне Моногарово. 28-летний мужчина гонял по полю сельхозназначения на снежном транспорте. Однако в какой-то момент он потерял контроль над ситуацией, снегоход съехал в овраг и опрокинулся.

На место прибыли спасатели, медики, полицейские. Однако жизнь водителя уже было не спасти.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU