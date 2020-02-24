В Орловской области разбился водитель снегохода
Трагическое ДТП случилось в Орловской области нынешней ночью, с 23 на 24 февраля. В Ливенском районе разбился водитель снегоход.
Авария случилась примерно в час, в деревне Моногарово. 28-летний мужчина гонял по полю сельхозназначения на снежном транспорте. Однако в какой-то момент он потерял контроль над ситуацией, снегоход съехал в овраг и опрокинулся.
На место прибыли спасатели, медики, полицейские. Однако жизнь водителя уже было не спасти.
- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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