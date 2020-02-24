Последняя неделя зимы встретит орловцев солнцем и дождем

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:09:11+03:00

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По прогнозам Росгидрометцентра, последняя неделя зимы встретит орловцев солнцем и кратковременным дождем.

Во вторник, 25 февраля, столбик термометра поднимется до +3°С. Осадков в этот день не ожидается, зато порадует ясная солнечная погода. Ветер будет дуть в западном направлении с силой 5 м/с. Атмосферное давление достигнет 736 мм рт.ст.

В среду синоптики прогнозируют дождь. По их оценкам, вероятность осадков достигнет 78%. Воздух прогреется днем до +5°С, сила ветра останется прежней, зато атмосферное давление упадет до 731 мм рт.ст.

27 февраля, в четверг, вновь повышается вероятность кратковременных дождей. Дневная температура зафиксируется на отметке +6°С. Ветер стихнет.

В последний рабочий день февраля столбик термометра все еще будет показывать +6 градусов. Дождь прекратится, ветер будет достигать всего 1 м/с. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 734 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU