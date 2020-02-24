В Орловской области ищут мужчину, пропавшего месяц назад
В Орловской области ищут мужчину, пропавшего месяц назад. 53-летний Сергей Валентинович Кубарев вышел из своего дома в поселке Сельстрой (Шаблыкинскийрайон) и не вернулся.
Последний раз его видели 23 января. По одной из версий пропавший мог находиться в деревне Борщевка Урицкого района.
Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят всех, кто видел или знает о местонахождении Сергея Кубарева позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).
Среди особых примет пропавшего мужчины – на пальце татуировка в виде креста, рост 180см, седые волосы и серые глаза. Был одет в светлую куртку, дутые сапоги камуфляжного цвета и светлую меховую шапку.
ИСТОЧНИК KP.RU