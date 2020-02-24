2020-02-24T09:08:47+03:00
Общество

В Орловской области ищут мужчину, пропавшего месяц назад

53-летний Сергей Кубарев вышел из дома в поселке Сельстрой и не вернулся
Наталья Меркулова
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В Орловской области ищут Сергея Кубарева, пропавшего месяц назадВ Орловской области ищут Сергея Кубарева, пропавшего месяц назад
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В Орловской области ищут мужчину, пропавшего месяц назад. 53-летний Сергей Валентинович Кубарев вышел из своего дома в поселке Сельстрой (Шаблыкинскийрайон) и не вернулся.

Последний раз его видели 23 января. По одной из версий пропавший мог находиться в деревне Борщевка Урицкого района.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят всех, кто видел или знает о местонахождении Сергея Кубарева позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).

Среди особых примет пропавшего мужчины – на пальце татуировка в виде креста, рост 180см, седые волосы и серые глаза. Был одет в светлую куртку, дутые сапоги камуфляжного цвета и светлую меховую шапку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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