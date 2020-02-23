На трассе под Орлом легковушка "Рено" улетела в кювет

23 Февр. 2020 2020-02-23T21:01:00+03:00

На месте происшествия работали спасатели Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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На трассе под Орлом сегодня днем, 23 февраля, в кювете оказалась легковушка "Рено". Пострадала женщина-водитель: она получила травмы.

Авария произошла примерно в 16 часов 15 минут на дороге "Залегощь- Верховье-Хомутово-Красная Заря" в Верховском районе. 39-летняя водитель не справилась с управлением.

- В результате ДТП она доставлена в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возможно, водитель не справилась со своим авто из-за плохих погодных условий: праздничный день в Орловской области выдался снежным. Причину аварии предстоит установить полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU