В Орле водитель "Десятки" пострадал в серьезном ДТП
Сегодня, 23 февраля, в Северном районе Орла произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Столкнулись "ВАЗ 2110" и "Лада Ларгус".
Авария случилась около половины пятого часа вечера.
- 59-летний водитель Управляя автомобилем "Лада Ларгус" следовал по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицына в направлении улицы Бурова и при повороте налево на улицу Дмитрия Блынского допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110» под управлением 26-летнего водителя, который следовал по Московскому шоссе со стороны улицы Бурова в направлении улицы Михалицына без изменения направления движения, - рассказали об аварии "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Судя по фото с места происшествия, удар был весьма сильный. Капот "Десятки" смяло, как консервную банку. Водитель травмировался, его увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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