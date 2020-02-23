На орловской трассе столкнулись два "ВАЗа", есть пострадавшие
В Новодеревеньковском районе Орловской области на трассе столкнулись два "ВАЗа", по предварительной информации в ДТП есть несколько пострадавших.
Авария случилась примерно в 11 утра. Проезжую часть не поделили две отечественные легковушки "Двенадцатая" и "Семерка".
- В результате ДТП, предположительно, имеется трое пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новодеревеньковское», устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили корреспонденту" КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU