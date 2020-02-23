На орловской трассе столкнулись два "ВАЗа", есть пострадавшие

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:37:30+03:00

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В Новодеревеньковском районе Орловской области на трассе столкнулись два "ВАЗа", по предварительной информации в ДТП есть несколько пострадавших.

Авария случилась примерно в 11 утра. Проезжую часть не поделили две отечественные легковушки "Двенадцатая" и "Семерка".

- В результате ДТП, предположительно, имеется трое пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новодеревеньковское», устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили корреспонденту" КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU