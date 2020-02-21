Новая многоэтажка может вырасти на Полесской улице в Орле

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:55:06+03:00

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В Орле в скором времени может появиться еще один высотный дом. Строительство многоэтажки запланировано на месте недостроенного корпуса завода "Малютка" на Полесской улице.

Идея возвести по адресу Полесская, 28-д многоэтажку из трех секций принадлежит ООО "Центр" (организация входит в состав строительной компании "Зенит). Судя по документации, опубликованной на официальном сайте администрации Орла, на указанном участке планируется построить жилое здание в 19 этажей, примерно на 430 квартир.

Фото: официальный сайт Администрации Орла

Здесь же будут располагаться нежилые помещения. Прежде чем строительство начнется, пройдут публичные слушания. Он состоятся 5 марта в 16.00 в Большом зале горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU