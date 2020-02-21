Историю театра Тургенева в Орле можно будет узнать через мобильное приложение
Сегодня, 21 февраля, в Орле торжественно открыли информационную табличку с QR-кодом на здании театра имени Тургенева. Теперь историю здания можно будет узнать через мобильное приложение.
Технология действует на базе системы YouGid. Для сканирования кода с таблички можно использовать как обычное приложение для сканирования QR-кодов, так и приложение туристического портала Орловской области.
Одним из первых оценить новшество смог глава региона Андрей Клычков.
- Установка информационных табличек с QR-кодом будет способствовать популяризации объектов культурного наследия и повышению культурного уровня жителей и гостей города, - подчеркнул губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU