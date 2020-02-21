2020-02-21T13:11:39+03:00
Звезды

Историю театра Тургенева в Орле можно будет узнать через мобильное приложение

На здании открыли табличку с QR-кодом
Наталья Меркулова
Поделиться:
На театре имени Тургенева в Орле открыли табличку с QR-кодом. Фото: Правительство Орловской областиНа театре имени Тургенева в Орле открыли табличку с QR-кодом. Фото: Правительство Орловской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 февраля, в Орле торжественно открыли информационную табличку с QR-кодом на здании театра имени Тургенева. Теперь историю здания можно будет узнать через мобильное приложение.

Технология действует на базе системы YouGid. Для сканирования кода с таблички можно использовать как обычное приложение для сканирования QR-кодов, так и приложение туристического портала Орловской области.

Одним из первых оценить новшество смог глава региона Андрей Клычков.

- Установка информационных табличек с QR-кодом будет способствовать популяризации объектов культурного наследия и повышению культурного уровня жителей и гостей города, - подчеркнул губернатор.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле водитель "Двенадцатой" сбил девушку на Московской
В Орле суд избрал меру пресечения для фигурантов "похоронного дела"
Орловец заплатил штраф почти в миллион рублей, испугавшись тюрьмы
Новая многоэтажка может вырасти на Полесской улице в Орле
Историю театра Тургенева в Орле можно будет узнать через мобильное приложение
Орловчанка отсудила у районной администрации 60 тысяч рублей за травму сына
23 февраля в Орле запретят стоянку в Трамвайном переулке
В Орле иномарка сбила 12-летнюю девочку на зебре
Орловцы просят установить светофор с кнопкой вызова на Поселковой в Лужках
Глава Орловщины рассказал общественникам, как решаются проблемы жителей
В Орле пройдет флешмоб «МЧС за ЗОЖ»
В Орле выбрали лучшего автоинструктора
Орловец сел за руль пьяным и попал в ДТП с переворотом
В Орле перевозчики не устанавливают в автобусах камеры из-за коронавируса
Орловец, напавший из-за денег на 89-летнюю родственницу, пошел под суд
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
В Орловском УГИБДД рассказали подробности ДТП с пешеходом и "КАМАЗом"
Орловские поисковики ищут родственников красноармейца, погибшего под Кромами
Орлу нужно 10 миллионов рублей, чтобы сделать приют для собак в бывшем свинарнике
В Орле для завода по утилизации биоотходов закупят оборудование на 46,7 млн рублей
21 февраля все школы Орла выйдут с карантина
Мэр Орла возмутился грязью на остановке в Лужках
В Орле транспортная полиция задержала мужчину с «синтетикой»