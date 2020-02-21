Орловчанка отсудила у районной администрации 60 тысяч рублей за травму сына

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:00:46+03:00

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Орловчанка отсудила у районной администрации 60 тысяч рублей за травму ребенка. Происшествие случилось на спортивной площадке в поселке Знаменка еще в июле прошлого года.

Семилетний мальчик играл в футбол, когда ему на голову рухнули незакрепленные ворота. В результате он получил травмы. Скорая помощь доставила малыша в травмпункт, где ему наложили несколько швов. После этого его мама обратилась в суд на администрацию Орловского района, на балансе которой были злополучные ворота.

- Суд удовлетворил исковые требования женщины в полном объеме. Также он признал, что травмы ребенок получил из-за ненадлежащего технического обслуживания футбольных ворот и обеспечения безопасности, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

Суд обязал районную администрацию компенсировать моральный вред семье мальчика в размере 60 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU