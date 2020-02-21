23 февраля в Орле запретят стоянку в Трамвайном переулке
В День защитника Отечества орловским автолюбителям придется потерпеть некоторые неудобства на дорогах города. Так, на время будет запрещена стоянка в Трамвайном переулке.
- 23 февраля с 6.00 до 14.00 запретят стоянку транспортных средств на территории, прилегающей к зданию территориального управления по Железнодорожному району (пер. Трамвайный, 1) в связи с проведением митинга, посвященного Дню защитника Отечества, - сообщили "КП" в пресс-службе Администрации Орла.
В ближайшее время в Орле будут действовать и другие ограничения движения:так, на полтора месяца закроют улицу Высоковольтную для автолюбителей (от дома №8 до развязки с трассой М2 "Крым"). Ограничения будут действовать со 2 марта по 10 апреля.
А 4 марта на Васильевской улице будут кронировать деревья. Поэтому в районе домов №21 и №27 временно ограничат движение транспортных средств.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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