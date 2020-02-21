В Орле иномарка сбила 12-летнюю девочку на зебре

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:38:14+03:00

Происшествие в очередной раз случилось на Васильевской улице

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Вчера, 20 февраля, на Васильевской улице произошло очередное ДТП. Хотя дорога уже признанная недоосвещенной, она продолжает оставаться опасной и для водителей, и для пешеходов.

Происшествие случилось вечером в начале седьмого. «Шкода-Октавия», за рулем которой был 67-летний водитель, ехала в сторону Карачевского шоссе. В это же время проезжую часть в районе дома №136 по зебре переходила 12-летняя девочка. Избежать столкновения водителю не удалось.

- В аварии ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в Медицинский центр им. Зинаиды Круглой. После осмотра девочка отпущена домой, - рассказали «КП» в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, городские власти уже снизили здесь скорость до 40 км/ч. Сейчас на Васильевской идет установка девяти дополнительных Г-образных фонарей рядом с пешеходными переходами.

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ИСТОЧНИК KP.RU